Повели по врачам: Байден прошел медосмотр после дебатов

Президент США Джо Байден заявил, что после дебатов прошел медицинское обследование и его здоровье в порядке. Знакомый с графиком президента чиновник уточнил, что осматривал его врач Белого дома и процедура не включала «никаких серьезных тестов», пишет Politico.

Байден встретился с губернаторами-демократами вечером 3 июля и на вопрос о здоровье ответил, что чувствует себя хорошо. Он рассказал, что после дебатов прошел обследование и находится «в добром здравии». При этом президент постучал по дереву.

Один из чиновников уточнил, что Байдена осматривал врач Белого дома в связи с простудой. Никакие «серьезные тесты» не проводились, а осмотр был кратким.

«Во время встречи Байден повторил свое обещание, что его не вытеснят из гонки, и он намерен победить. Он взял на себя ответственность за плохое выступление на дебатах, заявив, что не послушал сотрудников, которые говорили ему облегчить свой график перед дебатами», – говорится в статье.

После дебатов в верхах Демократической партии началась паника, а некоторые ее члены заявили, что Джо Байден до конца недели должен снять свою кандидатуру с выборов.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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