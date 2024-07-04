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Воскресенье, 7 июля 2024, 07:56 мск

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Белоруссию приняли в ШОС

Государства Шанхайской организации сотрудничества приняли в состав Белоруссию. Заседании Совета глав членов ШОС началось с подписания соответствующего документа.

«В начале заседания лидеры подписали решение о предоставлении Республике Беларусь статуса государства-члена ШОС», – рассказали в пресс-службе Кремля.

Президент РФ Владимир Путин также участвует в заседании. Встреча ШОС проходит в Астане под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В заседании участвуют главы делегаций государств ШОС и руководители постоянно действующих органов организации.

Астана, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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