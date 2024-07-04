Пашинян предложил Вашингтону стратегическое партнерство

Армения готова вывести отношения с США на уровень стратегического партнёрства, заявил армянский премьер-министр Никола Пашинян. Он заверил Вашингтон, что Ереван планирует расширение демократических реформ.

Пашинян отправил поздравительное послание президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости американского государства. В письме армянский премьер подчеркнул, что за последние годы сотрудничество двух стран заметно расширилось. И Ереван готов перевести двусторонние отношения на новый уровень.

«Включение новых направлений в двустороннюю повестку дня подчеркивают силу нашего партнерства. Я рад констатировать, что сотрудничество в сфере безопасности и других областях нашло отражение в видении повышения стратегического диалога между Арменией и США до уровня стратегического партнёрства», – говорится в послании.

Пашинян подчеркнул, что высоко ценит роль США в процессе «миростроительства» в регионе и поддержку территориальной целостности и нерушимости границ республики.

В мае руководство Армении объявило о начале работы по изменению стратегии национальной безопасности. Никол Пашинян заявил, что существующая система не работает, а между Арменией и Россией накопилось множество проблем.

Ереван, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube