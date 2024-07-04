В Кремле рассказали о возможных посредниках в переговорах с Киевом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 4 июля, заявил, что на данный момент никто не может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной, так как любой диалог с Москвой киевский режим отвергает, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Ни Эрдоган, ни кто-либо еще сейчас не может быть посредником по Украине, так как Киев отвергает любой диалог. В настоящий момент Украина отвергает любые переговоры с Россией, с посредником или без. Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан им на совещании в МИДе. …Россия считает, что проект стамбульских соглашений может стать базой для урегулирования, но Киев отвергает и это».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube