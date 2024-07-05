В Кремле рассказали, поздравит ли Путин лидера лейбористов с победой на выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в пятницу, 5 июля, заявил, что поскольку Великобритания является враждебной страной, Владимир Путин вряд ли будет поздравлять лидера лейбористов Кира Стармера с победой на выборах в парламент, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Кремля сказал: «Лейбористы, как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее, они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений. Великобритания – недружественная страна, а потому едва ли президент России Владимир Путин поздравит лидера лейбористов Кира Стармера с победой на выборах».

«У Москвы нет оптимизма насчет отношений с Лондоном при новом премьере. При этом, Путин по-прежнему открыт к контактам с Лондоном, но Британия против», – добавил. Песков.

Ранее в пятницу лидер Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер официально вступил в должность премьер-министра страны после того, как действующий глава правительства Риши Сунак заявил, что после поражения на парламентских выборах уходит с поста лидера Консервативной партии.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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