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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:17 мск

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СМИ: Спонсоры и общественники массово призывают Байдена выйти из предвыборной гонки

Фото: Белый дом

Письмо президенту США Джо Байдену с призывом «ради будущего страны» снять свою кандидатуру с выборов направила группа из 168 влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей, – сообщает в пятницу, 5 июля, газета The Washington Post.

В опубликованном в издании письме, которое подписали 168 человек, в частности, говорится: «Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны. …Возможное возвращение на высший государственный пост экс-президента республиканца Дональда Трампа несет в себе глубокие риски для страны – глобальную и внутреннюю нестабильность, отказ от союзников, клановый капитализм, политическое возмездие и дальнейшее ущемление прав женщин и других групп населения. В этот важный момент для нашей страны пришло время закрепить ваше наследие, отказавшись баллотироваться на второй срок, и передать свой факел точно так же, как это сделал Джордж Вашингтон».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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