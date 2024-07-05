Белоусов отменил сроки ношения обмундирования в зоне СВО

Заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров во время проверки хода подготовки контрактников на полигонах Московского военного округа в пятницу, 5 июля, заявил, что глава Минобороны Андрей Белоусов своим приказом отменил сроки носки военного обмундирования в зоне проведения СВО, – сообщает телеканал «Звезда».

В комментарии телеканалу Евкуров сказал: «Приказом министра обороны определено, что никаких сроков носки здесь, на войне, – нет. Вышла из строя одежда после штурмовых действий, сразу же бойцу это выдается. Всё на месте есть, и здесь никаких проблем не должно быть. И их нет. В пунктах постоянной дислокации действует определенный нормативами срок носки обмундирования, но теперь в зоне специальной военной операции он отсутствует».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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