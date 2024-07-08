Ватанабэ: Трамп обменяет вывод военных США из Южной Кореи на разоружение КНДР

Экс-президент США Дональд Трамп в случае возвращения в Белый дом может пойти на сделку с КНДР, считает известный в Японии специалист по США Цунэо Ватанабэ. Например, вывести своих военных из Южной Кореи в обмен на отказ Северной Кореи от ядерного потенциала.

Эксперт отметил, что Трамп не слишком дорожит союзниками и может сделать решительный шаг, чтобы исключить ядерную угрозу от КНДР.

«Трамп хочет построить отношения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы побудить отказаться от ядерного оружия. В качестве средства достижения этой цели может использоваться такой фактор, как войска США в Южной Корее, их сокращение или даже вывод», – сказал Ватанабэ в беседе с ТАСС.

Эксперт считает, что подготовкой к этой сделке станет мощное давление на Пхеньян через серию совместных с Сеулом военных учений. Это создаст у КНДР ощущение кризиса, поскольку на территории Республики Корея находятся 28,5 тыс. американских военных.

Дональд Трамп сделал несколько заявлений о будущих решениях на посту президента в случае победы в выборах. В том числе заявил, что готов остановить расширение НАТО на Восток и гарантировать, что Украина и Грузия не получат места в альянсе.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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