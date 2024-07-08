Две финские НПО включены в список нежелательных организаций в России

Министерство юстиции РФ в понедельник, 8 июля, включило в список нежелательных в России иностранных и международных компаний финские неправительственные организации (НПО) Venajan Demokratian Puolesta* и Vuoksi Ry*.
В реестре нежелательных организаций, опубликованном на сайте Минюста в понедельник, 8 июля, говорится: «173. ... Venajan Demokratian Puolesta* (Демократическое сообщество русскоязычных в Финляндии*, ДСРФ*), Финляндская Республика; 174. ... Vuoksi Ry* (Вуокси РЮ*), Финляндская Республика».
* Организация, признанная нежелательной в России.
Москва, Иван Бабурин
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