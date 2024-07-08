Запад запросил срочное заседание Совбеза ООН по Украине

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в понедельник, 8 июля, сообщил, что западные страны запросили заседание Совета Безопасности в связи с «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве».

В своем Telegram-канале российский дипломат написал: «Западники предсказуемо запросили срочное заседание СБ ООН в связи с «ракетным ударом по детскому госпиталю в Киеве». Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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