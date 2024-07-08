В МВД РФ предложили увеличить количество статей для выдворения мигрантов

Министерство внутренних дел РФ в понедельник, 8 июля, заявило, что подготовило проект закона, в котором предлагает добавить в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) еще 20 статей, из-за нарушения которых будут выдворяться мигранты.

В сообщении, распространенном пресс-центром Министерства, в частности, говорится: «Законопроектом предлагается ввести выдворение еще по 20 статьям КоАП, большинство из которых направлены на охрану правоотношений в области общественного порядка и общественной безопасности, в том числе на противодействие экстремистским проявлениям. …Предлагаемые законопроектом изменения направлены на обеспечение оперативной высылки лиц, чье нахождение в стране нежелательно в связи с их противоправной активностью».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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