Венесуэла поддержит любой мирный план по украинскому конфликту, который одобрит Россия

Посол Венесуэлы в Москве Хесус Рафаэль Саласар Веласкес заявил, что его страна поддержит любую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта, которую одобрит Россия, – сообщают во вторник, 9 июля, «Известия».

Отвечая на вопрос издания, готов ли Каракас поддержать мирную инициативу, предложенную Китаем и Бразилией, венесуэльский дипломат сказал: «Венесуэла всегда будет поддерживать любой мирный план, который одобрит Российская Федерация. Если какая-либо страна предложит какой-либо план в отношении конфликта на Украине, Венесуэла всегда будет на стороне Российской Федерации и поддержит любой мирный план, который она одобрит и в котором примет участие».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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