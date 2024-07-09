СМИ узнали о попытке Запада переложить на Китай решение конфликта на Украине

Запад хочет переложить на Китай ответственность за урегулирование украинского конфликта. Вторая цель этого маневра – вбить клин между Москвой и Пекином, пишет China Daily.

«Обвинение Китая в невмешательстве в разрешение кризиса на Украине является отвлекающим маневром, призванным переложить ответственность на Китай и вбить клин между Россией и Китаем. США не выиграют от быстрого разрешения российско-украинского конфликта, поэтому стремятся затянуть его, чтобы ослабить Россию», – говорится в статье.

Заявления о том, что Пекин способен одним звонком повлиять на позицию Москвы, оскорбляют Россию. Корни конфликта на Украине уходят глубоко, поэтому забота о сохранении экономических связей с Китаем не повлияет на позицию российского руководства, отмечает издание.

При этом, США с помощью украинского кризиса пытаются выиграть сразу на нескольких направлениях: разорвать энергетические связи Европы и России, вбить клин между Китаем и Россией, обострить разногласия внутри НАТО. А лучшим результатом для Вашингтона будет достижение сразу нескольких целей. Поэтому ряд украинских политиков превратился в «пешек на американской доске».

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия настолько зависима от Китая, что председатель КНР Си Цзиньпин может одним звонком закончить конфликт на Украине. Таким образом западные страны пытались использовать новый способ надавить на Россию, чтобы добиться ее стратегического поражения.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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