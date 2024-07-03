В Финляндии заявили о способности Си одним звонком закончить конфликт на Украине

Россия настолько зависима от Китая, что председатель КНР Си Цзиньпин может одним звонком закончить конфликт на Украине, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Западные страны нашли новый способ надавить на Россию, чтобы добиться ее стратегического поражения и завершить конфликт на Украине на своих условиях. На этот раз бремя разрешения кризиса решили возложить на китайского лидера.

«Сейчас Россия так зависит от Китая, один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина разрешил бы этот кризис. Если бы он сказал: «Пора начинать мирные переговоры», Россия была бы вынуждена это сделать, у них не осталось бы выбора», – сказал Стубб в интервью Bloomberg.

Агентство отметило, что Запад разочарован тем, что КНР передает России технологии и компоненты для создания оружия, а также продолжает торговлю с Россией несмотря на санкционный режим запада.

Председатель Си заявил, что Китай будет работать над разрешением украинского кризиса своими методами. А именно: будет содействовать мирным переговорам и дипломатическому урегулированию и приложит усилия против расширения и обострения конфликта.

Президент РФ Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества. В том числе запланированы переговоры с Си Цзиньпином.

Хельсинки, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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