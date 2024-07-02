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Вторник, 2 июля 2024, 18:19 мск

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Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом в Астане

Фото: kremlin.ru

Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на брифинге во вторник, 2 июля, заявил, что Владимир Путин на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в Астане 3-4 июля, проведет ряд двусторонних встреч, в том числе, с лидерами Китая и Турции Си Цзиньпином и Реджепом Тайипом Эрдоганом, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Ушаков сказал: «В основном двухсторонние переговоры состоятся 3 июля, то есть до открытия саммита ШОС. Предполагается, что первую беседу мы проведем с президентом Монголии Хурэлсухом, затем – беседа с президентом Азербайджана Алиевым, после этого – беседа с лидером Пакистана Шарифом. После него – беседа с Эрдоганом, затем встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. И перед выездом на неофициальный обед для участников саммита наш президент встретится с его, этого саммита, хозяином господином Токаевым».

«На встрече с Эрдоганом лидеры могут обсудить предстоящий визит Путина в Турцию», – добавил помощник президента России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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