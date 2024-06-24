Си Цзиньпин: КНР продолжит предлагать урегулировать кризис на Украине «по-своему»

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Польши Анджеем Дудой, находящимся в Пекине с государственным визитом, в понедельник, 24 июня, заявил, что Китай продолжит предлагать искать выход из украинского кризиса «по-своему», – сообщают китайские СМИ.

В сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Китая, в частности, говорится: «Обе стороны (Си Цзиньпин и Анджеем Дуда, – прим.ред.) обменялись мнениями по поводу украинского кризиса. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису заключается в содействии мирным переговорам и политическому урегулированию. В настоящее время следует приложить усилия, чтобы избежать расширения и обострения конфликта, деэскалации ситуации и создания условий для мирных переговоров. Это в интересах международного сообщества, включая Европу».

«Пекин выступает против того, чтобы некоторые использовали нормальную торговлю между Китаем и Россией для отвлечения конфликтов и дискредитации Китая. КНР поощряет и поддерживает все усилия, которые способствуют мирному разрешению кризиса, а также способствует построению сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности. Китай готов продолжать играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского кризиса по-своему», – подчеркнул Си Цзиньпин.

Пекин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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