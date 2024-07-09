Моди заявил о готовности Индии содействовать в установлении мира на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что его страна готова оказывать любое содействие в вопросе установления мира на Украине. По его словам, для светлого будущего наших поколений «обязателен мир», поэтому «война – не решение».

«Решения не может быть посредством войны. Бомбы, ракеты и винтовки не могут обеспечивать мир, поэтому мы делаем акцент на диалоге, и диалог необходим», – сказал Моди, подчеркнув, что говорит как друг.

По словам индийского премьера, накануне в ходе неформальных переговоров обе стороны «пришли к согласию, чтобы скорейшим образом установить мир». Моди отметил, что Индия всегда была на стороне мира.

«Я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и идеи, и могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира, и когда я вас слушал, я чувствовал оптимизм, и возникли надежды на будущее, поэтому хочу вас за это поблагодарить», – сказал он, имея ввиду вчерашнюю неформальную беседу с Путиным.

Ранее в ходе переговоров российский президент также поблагодарил Моди за поиски мирного решения по Украине. «Я благодарен Вам за внимание, которое Вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению украинского кризиса – конечно, прежде всего мирным путем», – сказал Путин.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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