Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 9 июля, заявил, что попадание украинской антиракеты в детскую больницу в Киеве является «PR-операцией на крови», которая могла быть использована в качестве фона перед визитом Владимира Зеленского на саммит НАТО.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина, представитель Кремля сказал: «Я считаю, что в этом плане не бывает совпадений. Конечно же, это все такие пиар-операции, причем пиар-операции на крови. Очевидно, что была не должным образом применена антиракета, которая и попала в эту детскую больницу в Киеве. Эта трагедия умышленно используется для создания фона, который, наверное, сопровождал бы участие Зеленского в саммите НАТО. Методика достаточно нечистоплотная, иезуитская, известная, неоднократно повторявшаяся».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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