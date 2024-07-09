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Вторник, 9 июля 2024, 22:38 мск

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В Белом доме заверили, что Байден намерен полностью отработать второй срок

Фото: www.whitehouse.gov

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 9 июля, заявила, что действующий президент США Джо Байден в случае победы на выборах намерен отработать свой второй срок целиком, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, намерен ли Байден в случае переизбрания полностью отработать свой второй президентский срок, Жан-Пьер сказала: «Да».

Следует отметить, что Джо Байдену, если он победит на президентских выборах, на момент окончания второго срока в январе 2029 года исполнится 86 лет.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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