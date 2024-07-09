Генпрокуратура признала нежелательным британский фонд, занимавшийся вербовкой россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой во вторник, 9 июля, сообщил, что Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной организацией британский фонд «The John Smith Trust»*, который долгие годы занимался вербовкой среди россиян для «подготовки условий для свержения государственной власти.

В своем Telegram-канале Луговой разместил ответ на запрос в Генпрокуратуру, в котором говорится: «По результатам проверочных мероприятий Генеральной прокуратурой Российской Федерации 26.06.2024 принято решение о признании деятельности указанной организации нежелательной на территории Российской Федерации».

«Британская НПО многие годы занималась вербовкой агентов для работы против России, подготовкой условий для свержения государственной власти и недостижения целей и задач СВО. Признание «The John Smith Trust»* нежелательной организацией позволит не только привлечь к ответственности участников Фонда, выявить всю агентурную сеть, но и предотвратить попытки британского правительства влиять на политику и гражданское общество в России», – подчеркнул политик.

*Организация признана нежелательной на территории РФ

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube