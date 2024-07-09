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Среда, 10 июля 2024, 00:41 мск

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Конгрессмены-демократы поддержали участие Байдена в выборах на пост президента США

Фото: pixabay

Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США по итогам закрытой встречи во вторник, 9 июля, заявили о своей поддержке планов президента Джо Байдена продолжать участвовать в выборах на главный пост в стране, – передает The Hill.

Как сообщает издание, член Палаты представителей от Массачусетса Стивен Линч сказал следующее: «Президент сказал, что с момента дебатов уже прошло около десяти дней, и наступило время двигаться дальше».

«Мы поддерживаем Байдена», – добавил член Палаты представителей от Южной Каролины Джим Клайберн.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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