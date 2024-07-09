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Среда, 10 июля 2024, 01:34 мск

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НАТО отправит на Украину своего спецпредставителя

Фото: Pixabay

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на конференции по оборонной промышленности в Вашингтоне во вторник, 9 июля, заявил, что НАТО для укрепления отношений с Украиной создаст в Германии новое военное командование, и, кроме того, отправит в Киев своего специального представителя, – сообщает Reuters.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии для обучения и оснащения украинских войск, а также направит в Киев своего высокопоставленного представителя для укрепления отношений альянса с Украиной».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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