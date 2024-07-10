Новый премьер Британии не будет запрещать Киеву наносить удары по России

Новое лейбористское правительство Великобритании не будет отменять разрешение на удары ВСУ британским оружием большой дальности по территории России. Как пишет FT, новый британский премьер Кир Стармер заявил, что Киев может использовать переданное британское оружие в соответствии с международным гуманитарным правом и в целях обороны.

Именно ккраина принимает окончательное решение, как именно использовать британское оружие в оборонительных целях, отметил Стармер, комментируя позицию нового кабмина по использованию ракет Storm Shadow.

Ранее новый премьер-министр Великобритании в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом выразил «незыблемую» поддержку Украины со стороны Соединенного Королевства.

Лондон, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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