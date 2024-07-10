Турция не позволит превратить Черное море в арену военных действий

Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не позволит превратить акваторию Черного моря в арену боевых действий, – сообщает в среду, 10 июля, издание Politico.
В интервью американской газете Гюлер сказал: «На сегодняшний день именно Турция является единственной страной, которая была способна объединить на переговорах на высоком уровне участвующие в конфликте Россию и Украину. Превращения Черного моря в арену стратегической войны мы не допустим».
Анкара, Иван Бабурин
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