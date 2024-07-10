The Moscow Times* признана нежелательной в России

Деятельность нидерландской неправительственной организации «The Moscow Times»* в среду, 10 июля, была признана нежелательной на территории России Генеральной прокуратурой РФ.

В сообщении пресс-службы надзорного ведомства говорится: «Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times* (Нидерланды)».

* Организация, выполняющая функции иноагента, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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