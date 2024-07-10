Захарова назвала США главарем «банды войны»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 10 июля, назвала Вашингтон главарем «банды войны», возглавляющим поставки истребителей F-16 на Украину, – сообщают СМИ.

Комментируя заявление Госдепа США о начале поставок F-16 на Украину, Захарова сказала: «Это свидетельство того, что Вашингтон возглавляет банду войны».

Ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен на Публичном форуме НАТО в Вашингтоне заявил, что Дания и Нидерланды уже начали передавать Украине истребители F-16.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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