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Среда, 10 июля 2024, 19:36 мск

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США объявили о размещении в ФРГ дальнобойного и гиперзвукового оружия

Пентагон, фото: pixabay.com

Министерство обороны США в среду, 10 июля, заявило, что в 2026 году в Германии будут размещены дальнобойные ударные системы SM-6, TOMAHAWK, а также гиперзвуковое оружие, – сообщают СМИ.

В заявлении, распространенном Пентагоном, в частности, говорится: «США и Германия заявляют, что будут размещать на территории ФРГ средства дальнего огневого поражения в конвенциональном исполнении. К развертыванию планируются ракеты SM-6, которые применяются для борьбы, как с воздушными, так и наземными целями, крылатые ракеты TOMAHAWK, а также перспективные гиперзвуковые системы. США и Германия подчеркивают, что дальность новых систем будет существенно выше американских вооружений, которые размещались в Европе до настоящего времени».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / США

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