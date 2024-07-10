Актер Клуни призвал Байдена отказаться от выборов на пост президента США

Популярный американский актер Джордж Клуни обратился к президенту США Джо Байдену с предложением выйти из президентской гонки, поскольку «борьбу со временем» ему не выиграть, – сообщает в среду, 10 июля, New York Times.

В колонке для издания Клуни написал: «Я люблю Джо Байдена как сенатора, как вице-президента и как президента. Я верю в него и считаю своим другом. Я верю в его характер. Верю в его моральные принципы. За последние четыре года он выиграл множество сражений, с которыми ему пришлось столкнуться. Но единственное сражение, в котором он не может победить, – это борьба со временем. С таким президентом выборы не выиграть, как и не получить большинство в обеих палатах Конгресса. И это не только мое мнение, это мнение каждого сенатора, конгрессмена и губернатора, с которыми я разговаривал. …Джо Байден – герой, он спас демократию в 2020 году, и теперь нам нужно, чтобы в 2024 году он сделал это снова».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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