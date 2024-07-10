Алаудинов объяснил, почему СВО закончится в текущем году

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в среду, 10 июля, назвал несколько причин, почему специальная военная операция закончится до конца 2024 года, – сообщает телеканал «Россия-1».

В эфире телеканала Алаудинов сказал: «Что бы ни говорили в НАТО, в Америке, я рассчитываю на то, что в этом году СВО у нас завершится. Я больше чем уверен в этом. Все пытаются у меня спросить, почему я так считаю. …Первое, как я уже говорил ранее, – это выборы в Америке, Европе, которые показывают ситуацию, как народы государств, где проходят эти выборы, уже устали от того, что повестка Украины забирает у них очень большой объем денег и с каждым годом им все тяжелее и тяжелее жить. Второе – ресурс Украины уже истощается, а НАТО дальше оснащать украинские формирования вооружением уже не в состоянии».

«Очень много составляющих – недовольство руководящего состава вооруженных сил, недовольство народа Украины теми событиями, которые происходят сегодня как на передовой, так и внутри государства. Это все накладывается одно на другое, и, естественно, любой маломальский аналитик, который может это просчитать, он тоже понимает, что Украина никаким образом не в состоянии победить Россию, что бы ей ни давали. Таким образом, можно сделать вывод, что в этом году СВО завершится», – подчеркнул командир спецназа «Ахмат».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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