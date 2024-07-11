Шольц назвал размещение дальнобойного оружия в Германии «хорошим решением» США

Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге по итогам саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, назвал планы Пентагона по размещению дальнобойных систем вооружения на территории ФРГ «очень хорошим решением», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Шольц сказал: «Мы знаем, что в России происходит невероятное наращивание вооружений, причем вооружений, угрожающих европейской территории. И поэтому решение Соединенных Штатов прекрасно вписывается в эту стратегию, которую мы публично обсуждаем уже долгое время, чтобы обеспечить мир в Европе. Это очень хорошее решение».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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