Эрдоган сообщил Зеленскому о работе по возобновлению «зерновой сделки»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полях саммита НАТО в Вашингтоне в четверг, 11 июля, заявил Владимиру Зеленскому, что Анкара начала работу по возобновлению «зерновой сделки», а также выразил готовность стать посредником для прекращения российско-украинского кофликта, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном департаментом коммуникаций турецкого президента, говорится: «В ходе встречи с Владимиром Зеленским президент Эрдоган заявил, что Турция продолжает усилия по прекращению украинско-российской войны путем заключения справедливого мира и начала работы по возобновлению черноморской зерновой инициативы. Президент Эрдоган также заявил, – чтобы заложить основу для мира, Турция готова к любой инициативе, включая посредничество».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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