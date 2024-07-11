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Четверг, 11 июля 2024, 22:57 мск

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Захарова призвала к международному осуждению «кровавых банковых тварей»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранение пятерых детей украинским беспилотником в Шебекино в четверг, 11 июля, призвала мировое сообщество к осуждению «кровавых банковых тварей».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Очередной теракт киевского режима. В Шебекино целенаправленно по детям, игравшим во дворе, беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство. По сообщению губернатора Гладкова, 5 пострадали, двое тяжело. Намеренный теракт против детей! Кровавые банковые твари должны быть немедленно подвергнуты международному осуждению!»

Отметим, что на Банковой улице в Киеве располагаются органы власти Украины.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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