Орбан обсудил с Трампом пути достижения мира на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан провел встречу с экс-президентом США Дональдом Трампом в его поместье во Флориде. Стороны обсудили вопросы урегулирования конфликта на Украине, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, встреча состоялась в рамках «мирной миссии» премьера-министра Венгрии.

«Для меня было честью посетить президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго сегодня. Мы обсудили пути установления мира. Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему», – написал венгерский премьер в соцсети Х. Свой пост Орбан пометил как «миссия мира». До этого он так помечал свои сообщения по украинскому урегулированию при поездках в Киев, Москву и Пекин.

Трамп, комментируя встречу с Орбаном, написал в соцсети: «Спасибо тебе, Виктор. Мир должен наступить и как можно скорее». По его словам, очень много людей «погибли в войне, которая не должна была начаться».

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что в случае переизбрания на пост президента США намерен добиться завершения украинского конфликта за 24 часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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