Орбан передал лидерам стран ЕС мирный план по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил лидерам стран Евросоюза мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил политический советник венгерского премьера Балаж Орбан в интервью изданию Magyar Nemzet. Предложения были выдвинуты по итогам недавней миротворческой миссии Орбана, в ходе которой он побывал на Украине, в России, Китае и США.

Как отметил Балаж Орбан, план действий венгерского премьера сейчас лежит на столе всех премьер-министров государств ЕС. Он не уточнил его детали, однако отметил, что венгерский подход «строится на реалистичной оценке ситуации, реалистичных целях и соответствующем графике действий».

По словам советника премьера Венгрии, Орбан письменно проинформировал лидеров Европейского совета об итогах первого этапа переговоров, миротворческой миссии и венгерских предложениях.

«Эти поездки были очень важны, поскольку на данный момент Венгрия является единственной страной, которая располагает свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки посредничества, и как ориентироваться между различными интересами. Если мы серьезно относимся к миру, то мы можем создать план, который имеет хотя бы минимальный шанс на реализацию», – отметил он..

«Если Европа хочет мира и хочет иметь решающий голос в урегулировании военного конфликта и прекращении кровопролития, то изменение политического курса должно быть разработано и реализовано именно сейчас», – полагает советник венгерского премьера.

Орбан добавил, что премьер Венгрии продолжит свою миссию по урегулированию украинского конфликта. В связи с этим в его графике запланированы новые зарубежные поездки и переговоры.

«Мы считаем, что весь период председательства нашей страны в Евросоюзе должен быть использован – в политическом смысле – для создания условий для мирных переговоров… В международной политике есть несколько игроков, с которыми стоит вести переговоры и поощрять их к совместным действиям. Так что впереди нас ждут еще поездки и переговоры. Мы переживаем очень напряженный период», – сказал советник Орбана.

Меж тем, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремлю неизвестны подробности мирного плана по Украине, который Виктор Орбан направил европейским лидерам.

«В ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал. Но мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке глав ЕС. Возможно, есть нюансы, о которых нам неизвестно. Общий подход господина Орбана (к урегулированию на Украине – прим. ред.) нам известен», – сказал Песков журналистам.

Будапешт, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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