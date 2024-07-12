Правнучка советского летчика Чкалова признана иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 12 июля, внесло в реестр иностранных агентов правнучку героя Советского Союза летчика Валерия Чкалова Дарью Богданову*, экс-депутата петербургского Муниципального образования «Нарвский округ», феминистку Анну Каруличеву*, проект «Русский криминал»** и телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ»**.

В сообщении, опубликованном на сайте минюста, говорится: «12 июля 2024 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.А. Богданова*, А.Н. Каруличева*, а также проект «Русский криминал»**, «ВЧК-ОГПУ»**.

Д.А. Богданова* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступала против специальной военной операции на Украине. Принимала участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, а также в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации.

А.Н. Каруличева*принимала участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространяла недостоверную информацию об избирательной системе Российской Федерации, а также о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.

Проект «Русский криминал»**, «ВЧК-ОГПУ»** распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации. Принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

*Физлицо признано в России иностранным агентом

** Организация признана в России иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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