В войска РФ начали поступать карабины «дронобои»

Заместитель министерства обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в пятницу, 12 июля, сообщил о поставках в войска автоматических и полуавтоматических карабинов для борьбы с дронами.

Отвечая на соответствующий вопрос, Евкуров сказал: «У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас, то на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube