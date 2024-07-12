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Пятница, 12 июля 2024, 18:54 мск

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В войска РФ начали поступать карабины «дронобои»

Заместитель министерства обороны РФ генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров в пятницу, 12 июля, сообщил о поставках в войска автоматических и полуавтоматических карабинов для борьбы с дронами.

Отвечая на соответствующий вопрос, Евкуров сказал: «У нас централизованные закупки уже есть. Карабины поставляются в большом количестве. Если мы берем на сейчас, то на каждую группировку в целом, только за последний месяц поставили более 700 таких карабинов уже современных, хороших, автоматических и полуавтоматических. Естественно, с каждым днем это все будет увеличиваться».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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