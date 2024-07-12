Захарова назвала процесс присоединения Украины к НАТО «игрой в остатки» этой страны

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу, 12 июля, заявила, что ситуация с присоединением Украины к НАТО все больше напоминает «игру в остатки Украины».

В ходе своего выступления Захарова сказала: «Украину в альянсе, вроде бы, по-прежнему ждут. Но при этом очевидно, что это все больше и больше похоже на игру. Игру уже не с Украиной, а игру в остатки Украины. По-прежнему мы видим такую реальность: Украину НАТО использует, и продолжает использовать как расходный материал в геополитическом противостоянии с Россией. По вопросу вступления Украины в альянс показное единство, которое старались демонстрировать натовцы, буквально трещало по швам».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube