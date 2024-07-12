Отряд российских боевых кораблей прибыл в порт КНР для совместных учений

Министерство обороны России в пятницу, 12 июля, сообщило, что отряд кораблей в составе корветов «Громкий» и «Резкий» Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в китайский порт Чжаньцзян для участия в совместном военно-морском учении «Морское взаимодействие – 2024» с 15 по 17 июля.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «В период пребывания моряков-тихоокеанцев в китайском порту запланированы совместные встречи руководителей учения, совещание рабочих групп двух стран по эпизодам учения, тактическая летучка, розыгрыш практических действий на картах, а также культурная программа для экипажей российских кораблей с посещением местных достопримечательностей и совместные спортивные мероприятия».

Практическая фаза учения пройдет с 15 по 17 июля. Экипажи кораблей ВМФ РФ и ВМС НОАК проведут совместные учения по ПВО, противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК. Также моряки двух стран отработают задачи по спасанию на море», – добавили в Минобороны РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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