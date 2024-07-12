Шеф Пентагона переговорил с Андреем Белоусовым

Заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге в пятницу, 12 июля, заявила, что шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с главой Минобороны России Андреем Белоусовым, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Сингх сказала: «Сегодня утром по инициативе российской стороны министр Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Во время беседы Ллойд Остин подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации».

Со своей стороны в Минобороны РФ сообщили, что «12 июля 2024 года по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова и министра обороны США Ллойда Остина».

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», – добавили в российском оборонном ведомстве

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube