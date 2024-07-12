Трамп предложил Байдену пройти тест на когнитивность совместно

Бывший президент США Дональд Трамп в пятницу, 12 июля, предложил действующему лидеру страны Джо Байдену предложил совместно пройти когнитивный тест ради «блага страны», – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трасп написал: «Джо следует немедленно пройти когнитивный тест, и я пойду с ним и тоже пройду его. Впервые мы будем в одной команде и сделаем это на благо страны. Считаю, что отныне все кандидаты в президенты независимо от возраста должны быть обязаны проходить когнитивный тест и проверку на профпригодность!»

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube