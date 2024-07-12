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Суббота, 13 июля 2024, 01:17 мск

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Избранный президент Ирана высказался о России, Китае и США

Фото: Freepik

Новый президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан в пятницу, 12 июля, в своем «послании миру» заявил, что продолжит уделять приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, а США должны «раз и навсегда» понять – реагировать на их давление никто не собирается, – сообщает газета Tehran Times.

В статье «Мое послание новому миру» Пезешкиан, в том числе, говорит: «Китай и Россия последовательно поддерживали нас в трудные времена. Мы глубоко дорожим этой дружбой. … Я буду продолжать уделять приоритетное внимание двустороннему и многостороннему сотрудничеству с Россией, особенно в рамках таких организаций, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС. … Иран стремится к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет поддерживать нацеленные на это инициативы»

«…Оборонительная доктрина Ирана не включает ядерное оружие, и мы призываем США извлечь уроки из прошлых ошибок и скорректировать свою политику соответствующим образом. США необходимо признать реальность и понять, раз и навсегда, что Иран не реагирует и не будет реагировать на давление», – подчеркивает Масуд Пезешкиан.

Тегеран, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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