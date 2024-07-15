Столтенберг отверг предложение Польши сбивать ракеты над Украиной

НАТО отказалась участвовать в конфликте на Украине, в том числе путем уничтожения российских ракет, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он отверг предложение Польши помочь Киеву против угрозы с воздуха.

«Польша как член НАТО не будет сбивать российские ракеты и самолеты в воздушном пространстве Украины. Политика НАТО неизменна – мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы поддержим Украину в уничтожении российских самолетов, но НАТО не будет вовлечена напрямую», – цитирует чиновника издание «Страна.ua».

Киев призвал Варшаву сбивать нацеленные на украинские объекты ракеты, выпущенные ВС РФ. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что без распоряжения руководства НАТО Варшава не может принять решение сбивать российские ракеты в небе над Украиной. Он же предупредил, что в организации нет консенсуса по этому вопросу.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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