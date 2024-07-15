Власти Молдавии проявили «дремучую некомпетентность», и из-за них страна несется в пропасть, как автомобиль с неумелым водителем, считает бывший генпрокурор республики Александр Стояногло.

По его мнению, власти Молдавии полностью разрушили систему юстиции вместо ее реформирования, поскольку презирают верховенство права и сам конституционный строй. Стояногло уверен, что вместо реформы страна получила ее разрушение.

«Они не понимают, что закон – это не право сильных мира сего, а соблюдение твердых конституционных гарантий для всех граждан. Это дремучая некомпетентность. Согласитесь, когда люди не умеют водить автомобиль, они обычно не рискуют это делать. В нашем случае всё наоборот. Автомобиль несется в пропасть. Только в нем не только горе-водитель, а вся страна», – сказал Стояногло в интервью порталу «Трибуна».

Бывший генпрокурор заявил, что роль президента состоит в поиске общей конструктивной повестки. Но нынешние власти не хотят предоставить пространство для свободы мнений и развития навыков. Стояногло задался вопросом, почему эти люди до сих пор находятся у власти. Сам бывший чиновник решил участвовать в очередных президентских выборах.

В МИД РФ заявили, что некомпетентность команды президента Молдавии Майи Санду превращает ее в глазах западных спонсоров в чемодан без ручки. Кишинев следует дорогой Киева, превращаясь в бесправного раба Евросоюза и НАТО.

Кишинев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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