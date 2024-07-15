Минобороны РФ: Призывники в зону СВО не отправляются

Министерство обороны РФ в понедельник, 15 июля, сообщило, что россияне, призванные весной 2024 года в ряды Вооруженных Сил РФ, не направлялись в места дислокации в новых регионах для участия там в специальной военной операции. Большинство призывников зачислены в учебные соединения, а также в научные, научно-производственные и спортивные роты.

В сообщении оборонного ведомства, в частности, говорится: «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2023 г. № 220 весной этого года для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации и другие воинские формирования призваны и направлены 147 тыс. человек. …В пункты дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации в новых регионах Российской Федерации – это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись».

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную техникум и получат военно-учетную специальность. Особое внимание уделялось комплектованию научного, научно-производственного и спортивного рот. В научные и научно-производственные роты было направлено около 490 молодых ребят, а в спортивные роты около 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта. Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания», – добавили в Минобороны.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube