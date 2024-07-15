Трамп призвал обеспечить защиту Роберта Кеннеди-младшего

Бывший президент США Дональд Трамп, переживший покушение в субботу, 13 июля, призвал срочно обеспечить охрану Секретной службы другому участнику президентской кампании, Роберту Кеннеди-младшему, учитываю историю его семьи, – сообщают СМИ.

В своей соцсети Truth Social Трамп написал: «В свете происходящего в мире сегодня, я считаю, что Роберт Ф. Кеннеди обязательно и прямо сейчас должен получить защиту Секретной службы. Учитывая историю семьи Кеннеди, очевидно, что это должно быть сделано».

Напомним, что 35-й президент США Джон Кеннеди был убит в 1963 году, а в 1968 году был застрелен его брат сенатор от Нью-Йорка Роберт Кеннеди.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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