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Вторник, 16 июля 2024, 01:19 мск

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Камала Харрис вызвала на дебаты кандидата в вице-президенты США

Архив. Камала Харрис слева. Фото: www.whitehouse.go

Действующий вице-президент США Камала Харрис в понедельник, 15 июля, вызвала на теледебаты сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса, утвержденного кандидатом на ее должность от Республиканской партии на предстоящих выборах главы Соединенных Штатов, намеченных на 5 ноября текущего года, – сообщает Politico.

Американское издание со ссылкой на предвыборный штаб Джо Байдена пишет, что «Камала Харрис позвонила с поздравлениями Вэнсу после его утверждения кандидатом и выразила надежду, что они смогут встретиться на дебатах кандидатов в вице-президенты, предложенных телекомпанией CBS».

Согласно сообщению газеты, дебаты Харрис и Вэнса могут состояться 23 июля или 13 августа.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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