Индийский МИД вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о Моди

МИД Индии вызвал украинского посла в связи с высказываниями главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес индийского премьер-министра Нарендры Моди. Довольно прохладные индийско-украинские отношения могут пострадать еще сильнее, пишет The Economic Times.

«МИД вызвал украинского посланника. Это явно указывает на недовольство Нью-Дели комментариями Зеленского в адрес премьер-министра. Также Индия отложила заседание совместной рабочей группы по культуре с Украиной на фоне инцидента», – говорится в статье.

Издание отметило, что индийско-украинские отношения могут понизиться еще на градус. Они и так являются прохладными из-за военных связей Украины с Пакистаном и противодействия позиции Индии по Кашмиру в ООН.

Нарендра Моди нанес двудневный визит в Москву, во время которого встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров индийский премьер поблагодарил российского лидера за оптимизм, который ощутил благодаря позиции России по мирному урегулированию конфликта. Моди заверил, что его страна готова оказывать любое содействие в вопросе установления мира на Украине.

Зеленский раскритиковал встречу Моди и Путина, назвав ее «сокрушительным ударом по мирным усилиям».

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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