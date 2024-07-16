Лавров предостерег США от развязывания новой глобальной войны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по многостороннему сотрудничеству в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства во вторник, 16 июля, назвал заблуждением администрации Джо Байцдена, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники.

В ходе своего выступления сказал: «В Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают не США, а их европейские союзники. Если на таком анализе строится стратегия администрации Байдена, то это крайне опасное заблуждение. Ну а европейцы, конечно, должны осознать, какая самоубийственная роль им уготована».

«Американцы, поставив под ружье весь коллективный Запад, расширяют торгово-экономическую войну с неугодными. Развязав беспрецедентную кампанию односторонних принудительных мер, которые бьют бумерангом, прежде всего, по Европе, и ведут к дальнейшей фрагментации мировой экономики. От неоколониальных практик стран Запада страдают страны глобального юга в Азии, Африке, Латинской Америке. Незаконные санкции, многочисленные протекционистские меры, ограничения на доступ к технологиям прямо противоречат подлинной многосторонности и создают серьезные препятствия для достижения целей повестки развития ООН», – подчеркнул глава российской дипломатии.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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