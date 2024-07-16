Эрдоган: Турция далека от желаемого сотрудничества с НАТО и готова развивать сотрудничество с Россией и Китаем

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к нации по итогам заседания правительства во вторник, 16 июля, заявил, что Анкара далека от желаемого сотрудничества с НАТО в борьбе с терроризмом и рассчитывает развивать отношения с Россией и Китаем во всех областях экономики, – сообщают турецкие СМИ.

В ходе своего выступления Эрдоган сказал: «Саммит лидеров НАТО подтвердил незаменимую роль Турции в НАТО. На этом историческом саммите мы обозначили свои ожидания от наших союзников, особенно в оборонной промышленности и борьбе с терроризмом, потому что мы все еще далеки от желаемого сотрудничества с альянсом».

«Также у нас были очень насыщенные встречи и визиты в области внешней политики. Мы побывали в качестве почетного гостя на 24-м саммите ШОС в Астане, где провели важнейшие контакты, которые приведут к очень благоприятным результатам. Мы полны решимости улучшить наше сотрудничество с Россией и Китаем во всех областях – от торговли, туризма, транспорта до инвестиций. Наши двери широко открыты для всех видов инвестиций, которые обеспечат добавленную стоимость для экономики нашей страны, но при условии, что инвестиционный вопрос не будет использоваться в качестве политического рычага», – подчеркнул турецкий лидер.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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