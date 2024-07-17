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Среда, 17 июля 2024, 16:05 мск

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Литва закроет границу для легковых автомобилей с белорусскими номерами

Фото: freepik.com

Власти Литвы запретили въезд в страну легковым автомобилям с белорусскими номерами. Новшество начнет действовать с 18 июля, следует из сообщения литовского таможенного департамента.

«Решение о запрете на въезд автомобилей с белорусскими регистрационными номерами на территорию Литвы вступит в силу в 00:00 часов 18 июля», – приводит сообщение ТАСС.

Таможенники объявили, что машины с белорусскими номерами, которые уже находятся в Литве, должны покинуть республику в течение полугода, до 18 января.

В сентябре Литва перестала пропускать автомобили с российскими номерами, за исключением транзита в Калининград. Нарушителям пригрозили конфискацией.

Вильнюс, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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